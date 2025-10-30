COMIENZA LA PREINSCRIPCIÓN 2026 PARA LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Del 1 al 15 de noviembre, el trámite se realizará de manera online a través de Tu Gobierno Digital.

El Ministerio de Educación del Chaco informa a las familias que del 1 al 15 de noviembre de 2025 estará abierta la preinscripción para el Ciclo Lectivo 2026, destinada a los niños/as que ingresan a Nivel Inicial (Jardín) o Primer Grado de Educación Primaria.

El trámite se realizará de forma online, a través del portal Tu Gobierno Digital, en el módulo SIE (Sistema Integral de Educación).

¿A quiénes incluye?

La preinscripción alcanza a escuelas públicas de gestión estatal, social e intercultural, y a jardines de infantes de gestión privada. No incluye a escuelas primarias privadas, que cuentan con sus propios sistemas y plazos de inscripción.

Cómo realizar el trámite

Cada tutor o responsable legal debe ingresar con su usuario a Tu Gobierno Digital, acceder al módulo SIE y completar la planilla correspondiente.

Podrá elegir hasta dos escuelas en orden de preferencia (Preferencia 1 y Preferencia 2).

Quienes no cuenten con conexión a internet podrán acercarse a la escuela seleccionada como primera opción para realizar la preinscripción de manera presencial.

Criterios de asignación de vacantes

Las escuelas asignarán las vacantes respetando el siguiente orden de prioridad:

-Hijos del personal docente y no docente de la institución.

-Hermanos/as de estudiantes que ya asisten a la escuela.

-Niños/as con domicilio en el radio escolar (1.000 metros).

-Domicilio laboral de los tutores dentro del radio escolar.

-Estudiantes sin los criterios anteriores.

En caso de empate, se realizará un sorteo entre las solicitudes.

Cronograma de fechas

-1 al 15 de noviembre: Período de preinscripción online.

-23 al 28 de noviembre: Confirmación de vacantes (Preferencia 1).

-28 de noviembre al 1 de diciembre: Confirmación de vacantes (Preferencia 2).

-2 al 13 de diciembre: Inscripción presencial definitiva en la escuela asignada.

Documentación a presentar

Durante la inscripción presencial en diciembre, se deberá llevar:

-Fotocopia del acta de nacimiento actualizada.

-Fotocopia del DNI del estudiante (con CUIL).

-Constancia de CUIL del tutor/a.

-Certificado de domicilio (coincidente con el DNI).

-Constancia laboral (solo si fue usada como prioridad).

Otros casos

-Nivel Inicial: prioridad a salas de 5 años, luego 4 y 3, según edad al 30 de junio de 2026.

-Educación Especial y Jóvenes y Adultos: preinscripción presencial en las instituciones del 1 al 15 de noviembre.

-Si no se obtiene vacante: a partir del 14 de diciembre el sistema mostrará las escuelas con cupos disponibles para una nueva postulación.

Más información disponible en educacion.chaco.gob.ar/preinscripcion2026-inicial-y-primario

