RESISTENCIA DEMORAN A UN MENOR QUE INTENTABA COMERCIALIZAR UNA RÉPLICA DE ARMA

Transportaba el arma en su mochila.

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 14 en la intersección de avenida Belgrano y calle Panamá aproximadamente, cuando efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Decimocuarta de Resistencia, fueron alertados por vecinos sobre un menor que había guardado un arma en una mochila. De manera inmediata, el personal del servicio externo se trasladó hasta el lugar del hecho y lograron detener al menor.

Al momento de su identificación, constataron que dentro de su mochila transportaba una réplica de arma de fuego tipo pistola, de color negro.

Consultado sobre la procedencia del elemento, el menor manifestó que tenía intenciones de comercializarlo en una transacción previamente acordada a través de la red social Facebook.

Se procedió al secuestro del objeto y se dio intervención a la magistratura en turno. Asimismo, se informó a sus progenitores para que se presenten a retirar al menor.

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