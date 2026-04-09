LA OPOSICIÓN PROPONE QUE LA SALUD MENTAL SEA POLÍTICA DE ESTADO EN LAS ESCUELAS CHAQUEÑAS

La oposición presentó un completo proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Salud Mental Escolar, una iniciativa que apunta a instalar el abordaje de la salud mental como una política pública estructural dentro del sistema educativo chaqueño.

El eje central de la propuesta legislativa es fortalecer el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar, promoviendo su bienestar emocional, la inclusión y la construcción de vínculos saludables, en un contexto donde las problemáticas de salud mental muestran un crecimiento sostenido.

El programa tendrá una implementación gradual y progresiva, con un plan de acción que deberá definirse en un plazo de 60 días tras su aprobación, y contempla la adecuación de partidas presupuestarias para garantizar su puesta en marcha. «Con esta iniciativa, buscamos dar respuesta a una problemática creciente y colocar a la salud mental en el centro de las políticas educativas, con una mirada integral, preventiva y adaptada a la realidad social del Chaco» , destacó Pérez Pons.

En sus fundamentos, la iniciativa remarca que la salud mental «es un derecho fundamental y un componente esencial del desarrollo personal, comunitario y socioeconómico» , y advierte sobre el alto nivel de desconocimiento en la formación docente, así como la necesidad urgente de generar herramientas concretas de prevención y abordaje.

La propuesta establece la implementación del programa en todos los niveles obligatorios —desde el segundo ciclo del primario hasta el secundario— tanto en instituciones públicas como privadas, bajo la órbita del Ministerio de Educación en articulación con el Ministerio de Salud.

Uno de los pilares es la capacitación obligatoria de docentes y estudiantes, mediante talleres mensuales de carácter teórico-práctico que estarán a cargo de profesionales especializados como psicólogos, psiquiatras, médicos y psicopedagogos. A su vez, «cada institución contará con técnicos especializados que acompañarán la implementación de los contenidos».

Contenidos diferenciados

El proyecto también define contenidos diferenciados según las edades. En primaria, el enfoque estará puesto en el desarrollo de la autoestima, la expresión de emociones y la convivencia entre pares.En los primeros años del secundario, se abordarán los trastornos mentales, sus causas y las redes de asistencia disponibles. Mientras que en los cursos superiores « se trabajará en herramientas de intervención, acompañamiento y derivación hacia profesionales», sostuvo Pérez Pons.

Otro aspecto clave es la creación de mesas de bienestar escolar en cada institución secundaria, integradas por estudiantes referentes, con el objetivo de fomentar la participación juvenil, detectar problemáticas y promover acciones vinculadas al bienestar socioemocional.

Articulación institucional

En paralelo, se propone una fuerte articulación institucional mediante mesas de trabajo entre los ministerios de Educación y Salud, así como instancias comunales con participación de defensorías, equipos escolares y autoridades locales, para garantizar un abordaje integral ante situaciones de vulneración de derechos.

El proyecto incorpora además un enfoque territorial y de diversidad sociocultural, contemplando estrategias específicas para zonas rurales, periurbanas y comunidades indígenas. En este sentido, se prevé el desarrollo de dispositivos itinerantes, modalidades virtuales y la formación de recursos humanos locales, con el objetivo de asegurar el acceso equitativo en todo el territorio provincial.

Prevención, atención y posvención

Uno de los capítulos más relevantes está orientado a la prevención del suicidio adolescente, con acciones específicas de prevención, atención y posvención. Entre ellas se incluyen programas de formación docente, guías para la detección temprana de señales de riesgo, espacios de debate institucional y acompañamiento a estudiantes, familias y docentes afectados por estas situaciones.

Asimismo, la iniciativa contempla campañas masivas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, adaptadas a las lenguas oficiales de la provincia —Qom, Moqoit y Wichi—, además de lenguaje de señas y sistema Braille. También se prevé la colocación de señalética con líneas de asistencia en lugares visibles dentro de las escuelas.

En materia tecnológica, el proyecto impulsa el desarrollo de una aplicación móvil de Salud Mental Escolar, destinada a brindar información, orientación y herramientas para el cuidado emocional, el uso responsable de las redes sociales y la prevención de situaciones de riesgo. Finalmente, la propuesta establece la confidencialidad de los datos y el resguardo de la intimidad de los estudiantes, así como el cumplimiento del secreto profesional por parte de los equipos intervinientes.