RESISTENCIA DEMORAN A UN JOVEN QUE INTIMIDABA A VECINOS CON UN ARMA DE JUGUETE

El procedimiento se realizó cerca de este medio dia tras un alerta de transeúntes en el barrio 17 de Julio.

Alrededor de las 12, personal de la Comisaría Decimocuarta Metropolitana acudió dicha barriadas tras recibir el aviso sobre la presencia de un hombre armado.

Una vez en el lugar, junto a efectivos de la casilla policial, realizaron recorridas y lograron demorar a un joven de 24 años, quien portaba en la cintura un arma de fuego de juguete con la que intimidaba a personas que circulaban por la zona.

Finalmente, se procedió al secuestro del elemento y a la conducción del mismo hacia la dependencia policial, previo examen médico.

Relacionado