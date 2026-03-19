AGUAS BLANCAS: GENDARMERÍA ARGENTINA INCAUTA MÁS DE 35 TONELADAS DE ACETATO DE ETILO CON DOCUMENTACIÓN FALSA, CARGAMENTO PROVENÍA DE FRAY BENTOS Y TENÍA COMO DESTINO COCHABAMBA BOLIVIA.

Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina frustraron el traslado irregular de más de 35 toneladas de acetato de etilo, una sustancia considerada precursor químico, durante un operativo de control en el paso internacional de Aguas Blancas. El procedimiento fue ejecutado por personal del Escuadrón 20 “Orán”, que interceptó dos camiones con semirremolque que circulaban desde Fray Bentos con destino a la ciudad de Cochabamba.

Al momento de la verificación, los gendarmes detectaron inconsistencias en la documentación presentada por los conductores, lo que motivó una inspección más exhaustiva. Durante el control físico de la carga, se constató la presencia de 191 tambores de acetato de etilo, alcanzando un peso total de 35.144 kilos. Asimismo, se evidenció que tanto la empresa propietaria de la mercancía, como la firma transportista y los vehículos involucrados no estaban registrados ante el organismo correspondiente para el manejo y traslado de este tipo de sustancias químicas reguladas.

El acetato de etilo, además de estar incluido en la lista de precursores químicos controlados por ley, es altamente inflamable y requiere estrictas condiciones de seguridad para su transporte. A esta situación se sumó que los conductores, ambos de nacionalidad boliviana, presentaron documentación apócrifa, lo que agravó su situación judicial. Por disposición de la Justicia Federal, se procedió a la detención de los choferes, así como al secuestro de los camiones, la totalidad de la carga y otros elementos de interés para el avance de la investigación.

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