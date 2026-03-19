RESISTENCIA DEMORAN A UN MENOR Y RECUPERAN PRODUCTOS SUSTRAÍDOS

El hecho ocurrió en un local sobre avenida Urquiza al 1400 aproximadamente y no se registró denuncia formal.

Alrededor de las 13, personal policial de la División Patrulla Preventiva intervino en un hecho en el que demoraron a un joven de 17 años tras sustraer varios productos de uso personal.

Los elementos recuperados fueron un gel, cinco sprays fijadores y dos tinturas para el cabello, los cuales fueron restituidos a su propietario.

Finalmente, conforme los dispuestos por la Fiscalía en Turno, el menor fue entregado a sus progenitores, previa acreditación de su identidad.

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