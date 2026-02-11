RESISTENCIA CONVOCAN PARA ADOPCIÓN DE DOS HERMANAS ADOLESCENTES

El Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°5 de Resistencia convoca a personas que se encuentren dispuestas a adoptar de manera conjunta a dos hermanas adolescentes de 16 y 15 años.

Está orientada a personas adultas que puedan brindarles un entorno familiar basado en la alegría, la contención, el cuidado y el amor, respetando su historia de vida y sus singularidades.

Las adolescentes mantienen un vínculo fraterno muy fuerte y han manifestado expresamente su deseo de integrarse juntas a una familia. Ambas se encuentran escolarizadas.

La hermana mayor, de 16, cursó el tercer año de la escuela secundaria y disfruta especialmente de las clases de dibujo.

La menor, de 15, cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD), cursó el primer año de la escuela secundaria y recibe acompañamiento de un centro de integración escolar. Practica Taekwondo y requiere apoyo y estímulo permanente.

La búsqueda está dirigida a personas que asuman el compromiso de construir un proyecto familiar sólido, con paciencia, ternura y disponibilidad afectiva, que les permita a ambas adolescentes desarrollarse en un ámbito de protección y acompañamiento.

Quienes se encuentren interesados/as en esta convocatoria pueden comunicarse con el Registro Centralizado de Adoptantes a los teléfonos (0362) 445-3870/73, internos 166/167, o con el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°5 al (0362) 445-3805. También pueden realizar consultas vía correo electrónico a registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar o juzfamilia5.rcia@justiciachaco.gov.ar

Relacionado