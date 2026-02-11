INFLACION DE CUANTO HUBIERA SIDO EL IPC SI SE USABA LA NUEVA CANASTA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó quela inflación de enero fue del 2,9% , cifra que marcó una aceleración respecto a diciembre, el quinto mes consecutivo de suba y el registro más alto de los últimos diez meses. En términos interanuales, el índice de precios al consumidor (IPC) acumuló un incremento del 32,4%.

El dato se conoció en un contexto particular, atravesado por la reciente renuncia de Marco Lavagna al frente del organismo estadístico y por la decisión del Gobierno nacional de postergar la implementación de la nueva canasta de medición del IPC.

Según estimaciones privadas, la inflación de enero habría sido algunas décimas menor si se hubiese aplicado la actualización metodológica prevista inicialmente. La consultora LCG calculó que el índice podría haberse ubicado en torno al 2,8% mensual utilizando ponderadores actualizados por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18.

En la misma línea, las consultoras Econviews y Empiria estimaron una inflación cercana al 2,7% para el primer mes del año con la nueva metodología.

Desde LCG explicaron que el peso relativo de algunos rubros influyó en la diferencia. «Dado que en enero Alimentos y Bebidas fue el rubro con mayores aumentos (4,7%), los ponderadores actuales terminaron impactando más en el índice general. En la nueva estructura, este rubro reduce su participación en el total de consumo», señalaron.

De acuerdo con el informe oficial, la división con mayor aumento en enero fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 4,7%. Le siguieron Restaurantes y hoteles, que registraron una suba del 4,1%.

El resultado mensual no solo reflejó una aceleración en la dinámica inflacionaria, sino también una interrupción en la tendencia de desaceleración que se había observado meses atrás.

Qué anticipan los economistas para febrero

Analistas privados advirtieron que la inflación podría volver a mostrar presión en febrero, incluso si se implementa la nueva medición, debido al impacto del fuerte aumento en tarifas energéticas registrado en las últimas semanas.

En ese escenario, el comportamiento de los precios regulados y los servicios será uno de los factores clave para determinar la evolución del IPC en el corto plazo.