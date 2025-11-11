REPARACIÓN DE LUMINARIAS EN LA PLAZOLETA DE LA ESTACIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Días atrás se realizó la denuncia por la destrucción y hurto de luminarias en la plazoleta de la Estación, un espacio de recreación creado para el disfrute de las familias y los más chicos.

Desde la Secretaría de Obras Públicas, se llevaron adelante los trabajos de reparación e instalación de nuevas luces, recuperando así un espacio que pertenece a toda la comunidad.

Desde la Gestión Municipal se repudiaron enérgicamente estos actos delictivos que dañan la propiedad pública. Resulta preocupante que, estando tan cerca de la comisaría, los delincuentes se atrevan a romper la infraestructura, cortar cables y llevarse luminarias.

La reposición de las luces ya fue realizada, pero se espera que la comunidad tome conciencia y que estos hechos no vuelvan a repetirse, ya que si bien las luminarias pueden reponerse, los cables pelados representan un grave peligro para quienes transitan por el lugar.

Cuidar los espacios públicos es responsabilidad de todos.

Relacionado