EL ÚLTIMO AUDIO DE DÉBORA BULACIO A SU FAMILIA: «NO LA ESTOY PASANDO BIEN»

Débora Bulacio del Valle, de 38 años, estaba desaparecida desde el sábado, cuando había mantenido un último contacto con su familia a través de audios de WhatsApp. Ángel Andrés Gutiérrez. El hombre, principal sospechoso del femicidio, está detenido. , de 38 años, estaba desaparecida desde el sábado, cuando había mantenido un último contacto con su familia a través de audios de WhatsApp. Su cuerpo fue hallado este martes enterrado a metros del camping donde se había hospedado con su novio,. El hombre, principal sospechoso del femicidio, está detenido.

Los mensajes enviados por Débora se conocieron en las últimas horas, antes de que sus restos sean encontrados enterrados en cercanías al denominado Lago de los Cisnes, un paseo familiar muy famoso en Necochea.

En uno de los audios, Débora hacía referencia a que no estaba pasando una por una buena situación. Por los detalles y sonidos de fondo de la grabación, se entiende que, al momento de grabar el mensaje, la mujer se encontraba caminando, sola y con la voz angustiada.

“Hola, ¿qué tal? ¿cómo dice que le va? Acá estoy, en Necochea, pasándola no muy bien, pero bueno, intentando pasarla bien ahora. A ver si me pongo las pilas y trato de pasarla bien, porque la verdad que la vengo pasando súper mal. Debe ser mi culpa, yo sé que es mi culpa, pero bueno”, dijo la mujer en el último audio que le envió a su familia.

Tania, una de las hijas de Débora, detalló esta mañana en declaraciones televisivas que el último mensaje que le envió su madre fue el sábado por la noche.