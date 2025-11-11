EL ÚLTIMO AUDIO DE DÉBORA BULACIO A SU FAMILIA: «NO LA ESTOY PASANDO BIEN»
El cuerpo de la mujer de 38 años fue encontrado enterrado y presentaría golpes. Su pareja, principal sospechoso del femicidio, está detenido.
Según informaron los testigos, Débora y Gutiérrez habían mantenido una fuerte discusión ese sábado por la noche en la zona de los baños.
El caso quedó a cargo del fiscal Walter Pierretégui, de la UFI N° 10 de Violencia de Género, quien recataruló la causa e imputo a Gutiérrez por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El sospechoso, que tenía rasguños en el cuello y fue indagado ayer, se negó a declarar y a realizarse una pericia psicológica.