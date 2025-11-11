OPERATIVO DE DESCACHARRADO Y LIMPIEZA EN LA CHACRA 31

Por directivas del intendente Pío Sander, y atendiendo los pedidos de los vecinos de la Chacra 31, este martes 11 de noviembre se llevó adelante un importante operativo de descacharrado y limpieza, coordinado por el Centro de Gestión Municipal del Barrio la Paz ,en colaboración con la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad.