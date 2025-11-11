Mar. Nov 11th, 2025

OPERATIVO DE DESCACHARRADO Y LIMPIEZA EN LA CHACRA 31

By Redaccion 53 minutos ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Por directivas del intendente Pío Sander, y atendiendo los pedidos de los vecinos de la Chacra 31, este martes 11 de noviembre se llevó adelante un importante operativo de descacharrado y limpieza, coordinado por el Centro de Gestión Municipal del Barrio la Paz ,en colaboración con la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad.
🚜 Estas intervenciones incluyen el corte de pasto, la recolección de ramas, residuos y cacharros acumulados en veredas y espacios verdes, contribuyendo así a mantener la limpieza, prevenir focos de infección y mejorar la calidad ambiental del barrio.
👷‍♂️ Las cuadrillas de operarios y motoguadañistas recorren el sector realizando tareas de mantenimiento, despeje y saneamiento general, en el marco de un programa de trabajo que busca fortalecer la higiene urbana y el bienestar de los vecinos.
💪 Desde la Gestión Municipal se continúa impulsando este tipo de operativos en distintos puntos de la ciudad, respondiendo a las inquietudes de la comunidad y reafirmando el compromiso del intendente Pío Sander con una ciudad más limpia, ordenada y saludable para todos.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com