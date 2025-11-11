OPERATIVO DE DESCACHARRADO Y LIMPIEZA EN LA CHACRA 31
Por directivas del intendente Pío Sander, y atendiendo los pedidos de los vecinos de la Chacra 31, este martes 11 de noviembre se llevó adelante un importante operativo de descacharrado y limpieza, coordinado por el Centro de Gestión Municipal del Barrio la Paz ,en colaboración con la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad.
Estas intervenciones incluyen el corte de pasto, la recolección de ramas, residuos y cacharros acumulados en veredas y espacios verdes, contribuyendo así a mantener la limpieza, prevenir focos de infección y mejorar la calidad ambiental del barrio.
Las cuadrillas de operarios y motoguadañistas recorren el sector realizando tareas de mantenimiento, despeje y saneamiento general, en el marco de un programa de trabajo que busca fortalecer la higiene urbana y el bienestar de los vecinos.
Desde la Gestión Municipal se continúa impulsando este tipo de operativos en distintos puntos de la ciudad, respondiendo a las inquietudes de la comunidad y reafirmando el compromiso del intendente Pío Sander con una ciudad más limpia, ordenada y saludable para todos.