SAMEEP Y SECHEEP REALIZARON TRABAJOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA PARA GARANTIZAR UN SERVICIO ÓPTIMO DE CARA AL VERANO

En el marco del plan de mejoras permanentes en los servicios esenciales, Sameep y Secheep llevaron adelante una intervención técnica clave en la Planta Potabilizadora de Barranqueras, con la puesta en servicio del nuevo centro de distribución eléctrica (transformador).

Esta obra permitirá mejorar el abastecimiento energético, garantizar la confiabilidad del sistema de cara al verano y optimizar el servicio de agua potable para toda la provincia.

En este sentido, el presidente de Sameep, Ing. Nicolás Diez, explicó que los trabajos se realizaron con el objetivo de fortalecer la infraestructura necesaria para una prestación más eficiente: “Estas acciones contribuyen a incrementar y mejorar la obtención de agua potable para llegar a toda la comunidad, como nos pide el gobernador Leandro Zdero, atendiendo con hechos concretos las demandas de los habitantes del Chaco”, señaló.

Durante la jornada, fue necesario interrumpir por siete horas el suministro eléctrico que alimenta las plantas potabilizadoras del Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) y suspender momentáneamente la impulsión del bombeo del Segundo Acueducto del Interior hacia Sáenz Peña.

Finalizadas las tareas, se reanudó la operación normal y se restableció gradualmente el servicio de agua potable en toda la región.

Por su parte, el gerente de Electromecánica, Ing. Mario Moreira, destacó el esfuerzo de los trabajadores de la empresa: “El compromiso del personal es fundamental para garantizar que cada hogar chaqueño cuente con agua potable. Desde Sameep reafirmamos nuestra misión de brindar un servicio esencial de manera continua, eficiente y sostenible”.

