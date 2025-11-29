RENUNCIÓ EL ABOGADO DE MIGUEL CALVETE QUE OCUPABA UN CARGO EN LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN
Camilo Cordero Fabbri dimitió a su puesto de coordinador del área de Admisión y Derivación de Denuncias.
Miguel Calvete es señalado como uno de los responsables de la estructura de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En la cocina de su casa, cuando fue allanada, los investigadores encontraron un cartel con detalladas instrucciones para evitar cualquier inconveniente judicial. En dicho mensaje se podía leer: “Cualquiera que pregunte por Indecom, Finfox, Profarma, Reposane, Bimax, Miguel Calvete o Guadalupe Muñoz [pareja de Calvete]: ACÁ NO ES».
Además, el escrito sigue con una serie de indicaciones: «Si es allanamiento (AVISAR), pedir antes de abrir orden de embargo o allanamiento, sacar foto y consultar Dr. Camilo Cordero Fabbri (su número de teléfono), Dr. Norberto Manuel Abeledo (otro número)”.
La renuncia de Camilo Cordero Fabbri
Los investigadores encontraron el cartel el mes pasado, cuando allanaron la casa de Defensa al 1400, que funcionaba como búnker de Calvete, uno de los principales acusados del caso por corrupción en la Andis. Cordero Fabbri, el hombre al que había que llamar, representa como abogado defensor al dueño de casa.
Tras el escándalo Cordero Fabbri renunció a su cargo como “coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias” de Oficina Anticorrupción (OA) y depende de la Dirección Nacional de Asuntos Estratégicos. Como tal, él recibía, caratulaba y daba trámite a las diferentes denuncias que entran a la OA. Trabajaba allí desde 2016
El vínculo de Calvete con su abogado
Como abogado de Calvete, se presentó en el expediente que lo condena como explotador “de la prostitución ajena”. Por esos hechos, el empresario lleva cumpliendo un mes de condena en Ezeiza.
Por ende, Cordero Fabbri no figura en la causa ANDIS. Allí, Calvete aparece como imputado, acusado de haber sido líder u organizador de una asociación ilícita que hacía negocios dentro de la agencia.
Bajo esa carátula, Calvete no solo habría oficiado como lobbista de diferentes laboratorios, sino que se supone que había funcionarios dentro de la ANDIS que respondían a él de manera directa.