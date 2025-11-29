RENUNCIÓ EL ABOGADO DE MIGUEL CALVETE QUE OCUPABA UN CARGO EN LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN

Camilo Cordero Fabbri

El vínculo de Calvete con su abogado

Como abogado de Calvete, se presentó en el expediente que lo condena como explotador “de la prostitución ajena”. Por esos hechos, el empresario lleva cumpliendo un mes de condena en Ezeiza.

Por ende, Cordero Fabbri no figura en la causa ANDIS. Allí, Calvete aparece como imputado, acusado de haber sido líder u organizador de una asociación ilícita que hacía negocios dentro de la agencia.

Bajo esa carátula, Calvete no solo habría oficiado como lobbista de diferentes laboratorios, sino que se supone que había funcionarios dentro de la ANDIS que respondían a él de manera directa.