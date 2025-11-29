MURIÓ UN HINCHA DEL PALMEIRAS EN LA PREVIA A LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES CON FLAMENGO

El clima festivo que se vivía en Lima en la previa de la definición de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo quedó sacudido por una tragedia inesperada. Un seguidor del conjunto brasileño murió mientras realizaba un paseo turístico por la capital peruana, adonde había viajado para acompañar al equipo en la final continental.

La institución verdiblanca dio a conocer la noticia a través de un extenso mensaje en el que expresó su consternación y mantuvo de manera estricta los textuales: «El Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del aficionado Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se encontraba en Lima, Perú, para presenciar la final de la Conmebol Libertadores, programada para este sábado (29). Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza«. El comunicado no solo buscó informar, sino también marcar la postura oficial del club en un momento de fuerte impacto emocional.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el hincha se ubicaba en la parte descubierta del vehículo junto a otros simpatizantes cuando recibió un golpe mortal en la cabeza. El recorrido, pensado como un paseo previo al compromiso deportivo, terminó con un episodio que conmocionó tanto a la delegación brasileña como a los miles de fanáticos que ya se encontraban en Perú para el encuentro.