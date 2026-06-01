Renovación de tarjetas Maestro Chaco24: nuevos plásticos con más seguridad y tecnología

En el marco del plan de innovación digital, Nuevo Banco del Chaco procedió al reemplazo de tarjetas Maestro Chaco24 por nuevos plásticos con tecnología chip y contactless (compra sin contacto) que brindan mayor seguridad en las operaciones.

Las nuevas tarjetas ya están emitidas y listas para ser entregadas en las oficinas de Correo Postal o en las sucursales de NBCH. Para conocer dónde retirar el nuevo plástico, se puede ingresar en la web oficial www.nbch.com.ar en la opción Estado de tarjetas.

Ante dificultades para operar o requerir más información, los clientes pueden contactarse con NBCH Atiende al WhatsAPP verificado 3624161290

Además de tener mejor tecnología y brindar mayor seguridad, las nuevas tarjetas se emiten con el soporte de Mastercard para comprar con menos riesgos, en todo tipo de terminales de pago, dentro y fuera del país.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los servicios oficiales y ante cualquier inquietud, comunicarse con NBCH Atiende al WhatsApp verificado 3624161290.

Relacionado