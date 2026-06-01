REDOBLAN LOS OPERATIVOS PARA DAR CON EL PARADERO DE AXEL GONZÁLEZ Y JONATHAN BLANCO

La Policía del Chaco mantiene activos y refuerza los operativos de búsqueda para dar con el paradero de Axel Alejandro González, de 21 años, y paralelamente comenzaron los operativos para dar con Jonathan Alberto Blanco, de 23.

Durante la jornada de este lunes, además del operativo en el barrio Anunciación de Fontana con más de 200 efectivos para la búsqueda de Axel, se puso en marcha un nuevo dispositivo de búsqueda sobre la Ruta Nacional N.° 16, entre los kilómetros 22 y 28.

De los operativos participan efectivos de comisarías y unidades especiales, quienes realizan rastrillajes, recorridas y tareas investigativas de manera coordinada con el objetivo de localizar a ambos jóvenes.

Jonathan Alberto Blanco

Jonathan Alberto Blanco mide aproximadamente 1,80 metros de altura, posee contextura robusta, tez blanca, cabello corto negro y ojos marrones. Fue visto por última vez el pasado 30 de mayo de 2026 en Bertaca N° 2300.

Axel Alejandro González

Por su parte, Axel Alejandro González mide aproximadamente 1,70 metros de altura, es de contextura delgada, tez morena, cabello negro ondulado y ojos marrones. Fue visto por última vez el 17 de mayo de 2026 en el barrio Takay.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier dato que pueda ayudar a establecer el paradero de estas personas, se comunique de inmediato al 911, a la División Búsqueda de Personas Desaparecidas al 3624-603264 o se acerque a la comisaría más cercana.

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