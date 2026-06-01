Mar. Jun 2nd, 2026

CONTINÚAN LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y DESCACHARRADO EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD

por Redaccion J 4 horas atrás
 Este lunes se dio continuidad al operativo de descacharrado en los barrios 60 Viviendas y Bicentenario, en el marco de las acciones que lleva adelante el municipio para mantener limpios los espacios públicos y prevenir la proliferación de insectos y vectores.
  Personal del Centro de Gestión Municipal, junto a una cuadrilla de operarios, realizó tareas de desmalezado, limpieza integral y recolección de ramas de poda, retirando además elementos en desuso acumulados en distintos sectores de ambos barrios.
♻️ Estas acciones forman parte de un trabajo permanente destinado a mejorar la calidad de vida de los vecinos, fortalecer la higiene urbana y contribuir al cuidado del ambiente.
🤝 Desde el municipio se solicita la colaboración de la comunidad para mantener los espacios limpios y respetar los días establecidos para la disposición de ramas, cacharros y residuos voluminosos. Entre todos construimos una ciudad más limpia y ordenada.

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