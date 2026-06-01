EL GOBIERNO IMPULSA OBRAS DE REFACCIÓN Y CONSTRUCCION PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD EN TODA LA PROVINCIA

El convenio permitirá avanzar en la refacción y construcción de infraestructura destinada a fortalecer el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario Provincial.

El ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Ing. Hugo Domínguez, y el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, firmaron este lunes 1 de Junio un convenio de cooperación mediante el cual ambas carteras trabajarán de manera conjunta para ejecutar obras de refacción y construcción en dependencias policiales y del Servicio Penitenciario Provincial.

A través del acuerdo, el Ministerio de Seguridad aportará los recursos financieros necesarios para la concreción de los proyectos, mientras que el Ministerio de Infraestructura tendrá a su cargo la ejecución de las obras, garantizando el desarrollo técnico y operativo de cada intervención.

Las acciones previstas contemplan mejoras edilicias y la construcción de nuevos espacios estratégicos para fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y optimizar las condiciones de trabajo del personal.

Entre las obras incluidas en el convenio se encuentran la refacción del edificio destinado a Logística del Servicio Penitenciario Provincial, la refacción de la Escuela del Servicio Penitenciario Provincial, la construcción de un nuevo edificio para Logística Interior de la Policía en Presidencia Roque Sáenz Peña, la refacción de la Comisaría 18° de Resistencia (Barrio Carpincho Macho), la refacción del Puesto de Control Caminero de Puerto Eva Perón, la refacción del edificio de la Dirección de Zona Interior de Pampa del Infierno, la refacción del edificio de la Dirección de Consumos Problemáticos de Resistencia y la refacción de la nueva Comisaría 15° de Resistencia.

Las intervenciones apuntan a mejorar la infraestructura de dependencias policiales y penitenciarias, optimizando espacios estratégicos para su funcionamiento y operatividad.

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