TREN 25 DE MAYO: COMENZÓ HOY EN HERMOSO CAMPO EL OPERATIVO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LOS CHAQUEÑOS

Desde el territorio: Nación y Provincia están garantizando acceso a servicios y trámites varios; controles médicos, vacunación, propuestas educativas y recreativas.

Desde este lunes 1 y hasta el viernes 5 de junio, y desde el Tren 25 de Mayo, el Gobierno del Chaco con sus distintas áreas y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, comenzaron a brindar de forma articulada atención integral a los pobladores de la localidad de Hermoso Campo como a las de zonas aledañas, con controles médicos, vacunación, trámites y asesoramiento integral a la comunidad.

La formación cuenta con vagones acondicionados para brindar distintos tipos de atención, como en las especialidades de fonoaudiología, oftalmología, clínica médica, pediatría, odontología, cardiología, salud mental, obstetricia, enfermería, vacunatorio, cuenta además con un vagón biblioteca y microcine. También se puede acceder a realizar consultas o efectuar trámites con equipos de: Ñachec, IPRODICH, Registro Civil, RENAPER y ANSES, facilitándose así gestiones y consultas en un solo lugar.

El primer día, con una gran convocatoria, estuvieron los ministros de Desarrollo Humano Diego Gutiérrez; la subsecretaria de Políticas Sociales, Tamara Silvestri; el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Carim Peche; el subsecretario de Gobierno, Sebastián Lazzarini; el ministro de Salud, Sergio Rodríguez; los funcionarios nacionales: Tomas Basil, Director de Articulación Territorial y Mariano Uset, Subsecretario de Políticas Territoriales. A ellos se sumaron: por el Poder Legislativo, Carmen Delgado Brito y la diputada Marilyn Rodríguez, la presidenta del Iprodich Ana María Mitoire, los intendentes de Hermoso Campo, Diógenes Requena y Chorotis Ariel Hofstetter autoridades de la Subsecretaria de Transporte y de Inspección General De Personas Jurídicas y Registro Público De Comercio, entre otras autoridades.

El ministro Diego Gutiérrez destacó la importancia de la presencia del Tren 25 de Mayo en la provincia y de todo lo que implica, ya que se está acercando el Estado a la gente que vive en zonas alejadas de los grandes centros urbanos: “la verdad que la atención preventiva de salud es muy significativa, sobre todo para los niños, la población de adultos mayores y las familias, que hoy notamos que se acercaron. Lo hemos trabajado previamente de manera coordinada con todo el gobierno y en el territorio con equipos Ñachec, que ayudaron a que la organización sea estratégica y que se cuente con un sistema de atención ordenado, hay una carpa central donde se recibe a la gente, allí se les asigna un precinto de acuerdo a la especialidad o trámite requerido, y pasan a ser atendidos con las comodidades adecuadas”. El funcionario destacó, la excelente Articulación lograda entre provincia, nación y los municipios, para sumar la atención de los organismos más requeridos por los ciudadanos. Están atendiendo consultas y trámites, equipos de INSSSEP, PAMI, ANSES, RENAPER, IPRODICH, ya que a la gente del interior le cuesta mucho acceder. “Desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, se está coordinando con los directivos de escuelas rurales, para aprovechar que los estudiantes accedan a vacunación y controles, para conocer el tren y disfrutar del vagón de la Biblioteca Nacional y Microcine, como de otras propuestas de entretenimiento. Los intendentes de localidades vecinas como el caso de Chorotis, han garantizado medio de transporte para que la gente llegue a ser atendida”, explicó.

En otro orden el funcionario nacional Mariano Uset remarcó la gran cantidad de servicios que se ha logrado convocar en relación al Tren 25 de Mayo, donde el compromiso y esfuerzo por parte de los organismos participantes está a la vista, “la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, está ofreciendo un hermoso espacio cultural para incentivar a los chicos e introducirlos al mundo de la lectura, que es una práctica que estamos necesitando como sociedad, y estamos listos también para recibir a aquellos autores locales que quieran sumar sus producciones e incorporarlas al catálogo.

CRONOGRAMA DE RECORRIDO

El Tren 25 de Mayo estará recorriendo y parando en estaciones del Chaco, desde el 1 de junio al 3 de julio del 2026, pudiendo acceder los habitantes de las localidades cercanas a las estaciones como los de zonas aledañas desde las 9:00 y hasta las 17:00:

Primera Semana: del 1 al 5 de junio, estación de Hermoso Campo.

Segunda Semana: del 8 al 12 de junio, estación de General Pinedo.

Tercera Semana: del 15 al 19 de junio, estación de Sáenz Peña.

Cuarta Semana del 22 al 26 de junio, estación Cacuí de Fontana

Quinta Semana del 29 de junio al 3 de julio, estación de Resistencia.

El Director Nacional de Articulación Territorial, Tomas Basil, estuvo presente desde el inicio del armado de cada uno de los vagones del Tren 25 de Mayo y mostró su total satisfacción, al ver plasmados los servicios que se están brindando a los chaqueños desde Hermoso Campo, esperando se replique la demanda y la contención integral durante las 5 semanas. “En este dispositivo llamado Tren 25 de Mayo, entre nación y provincia, sumamos un equipo de unas 60 personas diarias, entre profesionales y no profesionales, personal de logística, mantenimiento, los equipos Ñachec y de otras reparticiones, todos trabajando con un mismo objetivo; que cada familia que se acerque pueda resolver la mayor cantidad de trámites en una en una misma jornada”, concluyó.

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