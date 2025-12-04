RELEVO EN LA SIDE: OFICIALIZARON AL SUCESOR DE CRISTIAN AUGUADRA AL FRENTE DE ASUNTOS INTERNOS

El Gobierno nacional formalizó este jueves un nuevo movimiento en la estructura de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se designó al contador público Diego Enrique Valdiviezo como nuevo Inspector General de la División de Asuntos Internos (DAI), el área encargada del control interno y la supervisión administrativa del organismo.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni, establece: «Desígnase al contador público Diego Enrique Valdiviezo en el cargo de Inspector General de la División de Asuntos Internos», ordenando además su comunicación y archivo.

Valdiviezo reemplaza a Cristian Auguadra, quien deja la conducción de la DAI luego de acompañar la primera etapa de la reestructuración del sistema de inteligencia impulsada por el Ejecutivo. El recambio se produce en un contexto de fuerte reorganización interna dentro de la SIDE.

Cristian Auguadra, ex titular de la SIDE.

El martes, la vocería presidencial había anticipado que, tras la aprobación en el Congreso del Informe de Gestión 2023-2024, el Gobierno consideraba cumplida la primera fase del proceso de reforma. La publicación del decreto termina por oficializar los cambios que acompañan esta nueva instancia de reorganización.

Desde la Casa Rosada destacaron que la designación de Valdiviezo está orientada a fortalecer los mecanismos de auditoría, control y transparencia, ámbitos en los que el flamante Inspector General posee trayectoria profesional y experiencia en la administración pública.