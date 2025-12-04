DETIENEN AL SOSPECHOSO DEL ROBO ARMADO EN UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE CASTELLI

La División de Investigaciones Complejas Interior de Juan José Castelli informó la detención de P. F. B., de 31 años, en el marco de la causa por supuesto robo con arma ocurrido el pasado 21 de noviembre en la estación de servicio NOR-COM, ubicada sobre la Ruta Nacional 95.

El hecho se registró cerca de las 23:55 cuando un hombre robusto, de aproximadamente 1,70 metros, piel trigueña y con un gorro de lana negro, amenazó con un arma blanca al playero de turno —un joven de 24 años— y le sustrajo una billetera con $28.000 de la recaudación. Tras cometer el robo, el atacante escapó en una motocicleta tipo Cross, negra con detalles blancos.

Luego de tareas investigativas, el personal policial procedió a la aprehensión de P. F. B., domiciliado en el barrio 60 Viviendas, quien quedó alojado en la Comisaría Primera a disposición del Equipo Fiscal N.º 2, a cargo del Dr. Gerónimo Agustín Roggero. El detenido será remitido junto a las actuaciones correspondientes.

La información fue confirmada por el Comisario Juan Pablo Paz, jefe de la División de Investigaciones Complejas Interior de Castelli.

