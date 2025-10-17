REINO UNIDO: EL PRÍNCIPE ANDRÉS RENUNCIÓ A LA CORONA

Obligado por las polémicas que lo rodean, el príncipe Andrés informó que renuncia a sus títulos reales por distintos escándalos sexuales y económicos que se le atribuyen .

El hermano del rey Carlos III anunció su renuncia mediante un comunicado. «Tras conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos llegado a la conclusión de que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y de la Familia Real. He decidido, como siempre, anteponer mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública», señaló.

«Con el consentimiento de Su Majestad, considero que debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos. Como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones contra mí», indicó.

Andrés se había retirado de la vida pública en 2019 luego de una controvertida entrevista con la BBC en la que habló sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein, el magnate financiero acusado por escándalos sexuales.