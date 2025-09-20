REGULARIZACIÓN DOMINIAL: EL INSTITUTO DE VIVIENDA ACERCA SOLUCIONES A FAMILIAS DE PRESIDENCIA ROCA Y DE LAGUNA LIMPIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El acuerdo permitirá avanzar en la regularización dominial y en la futura entrega de títulos de propiedad, a familias que llevan años esperando la documentación legal de sus hogares.

En un nuevo paso hacia la consolidación del derecho de un techo propio, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), junto a la Sub Unidad de Obras y Programas Especiales (SUOPE), firmaron un convenio de colaboración con los municipios de Presidencia Roca y Laguna Limpia. Del acto participaron el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea; el vocal, Diego Gutiérrez, el jefe ejecutivo de la SUOPE, Jorge Víctor Pilar; y los intendentes Gustavo Javier Martínez (Presidencia Roca) y Juan de la Cruz Riquelme (Laguna Limpia).

La iniciativa se enmarca en una política provincial que busca garantizar el acceso pleno a la propiedad, brindando seguridad jurídica a las familias chaqueñas.

Este convenio se suma a otros similares rubricados en los últimos meses, como el firmado con el municipio de Presidencia de la Plaza, que benefició a 46 familias con la posibilidad de escriturar sus viviendas. En todos los casos, el IPDUV y la SUOPE acordaron realizar relevamientos domiciliarios para identificar a los beneficiarios y avanzar en los trámites administrativos necesarios. No solo representa un avance técnico y legal, sino también un gesto político de cercanía con las comunidades del interior. En localidades como Colonia Popular, Quitilipi y Presidencia de la Plaza, el IPDUV ya ha iniciado procesos similares, en algunos casos recuperando proyectos paralizados desde hace más de una década.

Con este nuevo acuerdo, Presidencia Roca y Laguna Limpia se suman al mapa de municipios que trabajan activamente en la regularización dominial, un paso clave para transformar viviendas en hogares con derechos plenos.

