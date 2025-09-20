CONFIRMAN ENCUENTRO DE JAVIER MILEI CON DONALD TRUMP EN NUEVA YORK: LA AGENDA DEL PRESIDENTE

No solo de política sobrevive el plan de Milei: también necesita dólares

Un frente que necesita de manera urgente recursos para sostener el programa cortoplacista instrumentado por el Presidente y el ministro Luis Caputo, que

En concreto, el respaldo buscado en los Estados Unidos no solo es político sino, muy especialmente, financiero: el Gobierno espera con ansiedad un préstamo directo de la administración trumpista para hacer frente a los vencimientos de deuda del año próximo, lo que -en teoría- le permitiría alejar los fantasmas que sobrevuelan el mercado financiero y así contener la volatilidad que impulsa el dólar y el riesgo país.

Así lo reconoció el viernes último el propio Javier Milei en Córdoba, donde sostuvo que “estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados” en la concreción de un préstamo directo de la gestión Trump, gran aliado internacional del libertario.

Así se había comprometido en abril el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien al visitar nuestro país declaró que “si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el ESF”.

El Fondo de Estabilización Cambiaria (o Exchange Stabilization Fund, en inglés) del Tesoro norteamericano, una línea especial de crédito para fortalecer reservas en contexto de turbulencias, compuesto por tres tipos de activos: dólares estadounidenses, monedas extranjeras y Derechos Especiales de Giro (DEG), que es un activo de reserva internacional creado por el FMI.

El antecedente más conocido del uso que hizo Estados Unidos de un ESF, fue en 1995, cuando la administración de Bill Clinton autorizó un préstamo de U$D20.000 millones a México, tras la crisis conocida como “Efecto Tequila”, marcada por devaluaciones y gravísimos problemas de liquidez.

La agenda de Javier Milei en los Estados Unidos

Según lo informado oficialmente, Javier Milei arribará a Nueva York a las 9.30 del próximo lunes, y a las 18 se reunirá con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, con la participación del canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el vocero Manuel Adorni.

Será el martes cuando, desde las 10.45, el Presidente asistirá a la intervención de Donald Trump en el debate general de la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas, y dos horas más tarde se concretará el encuentro bilateral con el presidente de los Estados Unidos. Hacia la noche también será parte una recepción ofrecida por el mandatario norteamericano.