REFORMA LABORAL: HOY ARRANCA EN EL SENADO EL PRIMER GRAN DEBATE LEGISLATIVO DEL AÑO

El Senado abrirá este miércoles desde las 11 uno de los debates más importantes del inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso: el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, considerada uno de los pilares centrales del programa económico y político del oficialismo.

La iniciativa representa el primer gran desafío legislativo del año para la administración de Javier Milei, que busca obtener la media sanción en medio de un escenario político marcado por tensiones, negociaciones de último momento y resistencia de sectores opositores y sindicales.

Durante las últimas semanas, La Libertad Avanza trabajó junto a bloques aliados y legisladores dialoguistas para alcanzar consensos que permitan avanzar con el proyecto. Según confirmó la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, el Ejecutivo aceptó introducir 28 modificaciones al texto original con el objetivo de destrabar apoyos.

Desde el oficialismo aseguran que los votos necesarios para la aprobación «están contados» y que el resultado sería favorable. Para lograr la mayoría simple, el proyecto necesita al menos 37 votos.

Uno de los cambios clave fue la eliminación del capítulo referido al Impuesto a las Ganancias , uno de los principales reclamos de los gobernadores. Con esa modificación, el Gobierno espera reducir resistencias y concentrar las críticas en sectores del kirchnerismo y la izquierda.

En paralelo al debate parlamentario, la jornada estará atravesada por una fuerte movilización sindical. La CGT convocó a una marcha frente al Congreso acompañada por otros gremios y organizaciones políticas, en el marco de un paro general en gran parte de las actividades en rechazo a la iniciativa.

Cambios clave de la reforma laboral

Indemnizaciones y juicios laborales: el proyecto redefine el cálculo indemnizatorio por despido sin causa. La base será la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como aguinaldo y vacaciones. Además, la indemnización será considerada la única reparación económica en estos casos.

También se establece un nuevo esquema de actualización de créditos laborales que combina el IPC con un adicional del 3% anual.

Fondo de Asistencia Laboral: se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir costos dedesvinculación e indemnizaciones. Será financiado exclusivamente por los empleadores, con aportes del 1% para grandes empresas y del 2,5% para MiPyMEs.

Registración digital y beneficios sociales: la iniciativa impulsa la registración laboral simplificada y digital, estableciendo que la inscripción ante ARCA será suficiente para formalizar el vínculo laboral. Además, habilita la digitalización de libros laborales con validez legal durante diez años.

También redefine los beneficios sociales no remunerativos, incluyendo conceptos como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares y capacitaciones.

Organización del trabajo y vacaciones: el texto habilita el banco de horas de manera voluntaria mediante acuerdo entre empleador y trabajador. En materia de vacaciones, propone que puedan tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionamiento respetando un mínimo de siete días corridos.

Incentivos y cargas sociales: el proyecto crea un Régimen de Incentivo para la Formación Laboral enfocado en capacitación y empleabilidad, especialmente para jóvenes y personas sin experiencia. También incorpora un Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión orientado a promover expansión productiva y tecnológica.

Finalmente, prevé una reducción de cargas sociales para facilitar nuevas contrataciones y establece la prelación de convenios de empresa por sobre acuerdos nacionales, además de avanzar hacia una futura reforma fiscal integral entre Nación y provincias.