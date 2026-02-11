RESISTENCIA: DETECTAN UN GALPON ABANDONADO USADO COMO AGUANTADERO DE MOTOS ROBADAS

Este martes por la noche, mientras los efectivos realizaban tareas de investigación sobre ilícitos ocurridos, obtuvieron información precisa que un joven ocultaba motocicletas sustraídas en un edificio abandonado del barrio Aramburu.

Cerca de las 22, los uniformados se dirigieron al lugar, ubicado por la calle Río Guaycurú al 2500, en un tinglado en estado de abandono por un incendio ocurrido hace meses atrás. Dentro del edificio vieron movimientos extraños e ingresaron a ver qué pasaba.

Motos robadas.

En ese momento, vieron que un sujeto huyó hacia la zona boscosa cercana al depósito, aunque intentaron seguirlo no lo lograron.

De igual manera, hallaron en el lugar dos motocicletas. Tras verificar sus numeraciones, descubrieron que eran buscadas por hurto, a solicitud de las comisarías Séptima y Cuarta. Procedieron al secuestro y el traslado de los vehículos.

Finalmente, se puso en conocimiento a la fiscalía interviniente en cada caso y se prosiguen diligencias de rigor para devolver las motocicletas a sus dueños.