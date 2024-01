REEDUCACIÓN, LA CLAVE PARA TRATAR LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA: «NO HAY ALIMENTOS PROHIBIDOS»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La conducta alimentaria es un proceso que el ser humano desarrolla desde el principio de su vida mediante el cual, además, va marcando su identidad sin embargo, este vínculo con la comida muchas veces puede verse alterado. En ese punto es cuando hablamos de un trastorno de la conduta alimentaria, un padecimiento psicológico que puede llegar a ser grave y con consecuencias físicas. Normalmente esto se asocia con la adolescencia y a las mujeres pero, no hay un género ni una edad para desarrollarlos. La principal vía de tratamiento para estos casos es la reeducación alimentaria.

Diario TAG se comunicó con una nutricionista que comentó como se lleva adelante este proceso. Se trata de la licenciada en nutrición Dana Lange, quien explicó que este tipo de tratamientos requieren desde el punto de partida un «enfoque global», es decir con profesionales de psicología, psiquiatría y medicina también.

Refiriéndonos estrictamente a lo nutricional, el tratamiento de un trastorno de la conducta alimentaria implica necesariamente una «educación alimentaria». Siempre teniendo en cuenta la situación de cada uno de los pacientes para saber cómo abordarlo e ir planteando ciertas ideas de porciones, «tenemos que ir marcándole a la persona lo que es necesario modificar siempre con orientaciones de tamaños de porción, no con restricción», aseveró Lange.

Ante la consulta sobre cómo se arma el plan alimenticio para una persona con este padecimiento, y si es posible que sigan una dieta, la licenciada detalló que «la palabra dieta está estigmatizada, pero no tiene nada de malo. Lo que sucede es que se la asocia siempre a lo restrictivo, a dejar comer ciertas cosas. Lo que puede significar un peligro para este tipo de pacientes». Por ello insistió una vez más en el «enfoque global» y sostuvo que el nutricionista «va planteando indicaciones de alimentación«, y para poder tomar decisiones, quien padece el trastorno «necesita ayuda de un profesional de la psicología y hasta de la psiquiatría en algunas ocasiones».

De esta manera se retoma entonces el concepto de «educación». Más que seguir un régimen alimenticio, lo que se pretende en el paciente es una reeducación de los preceptos que tiene justamente por el trastorno con el que convive.

Cuando se comienza este proceso de reeducación, Lange comentó que «lo primero es conocer cuáles son los pensamientos y miedos que tiene el paciente en torno a la comida porque esa persona creció escuchando que tiene y que no tiene que comer, por eso es importante conocer su historia y ahí empezar a tratar el asunto».

Uno de los pasos más importantes a seguir, y que pueden ayudar a la población en general, no sólo a quienes intentan recuperar de un trastorno alimenticio es que «tenemos que educarnos en no hablar de restricción sino de selección» y de que «no hay alimentos prohibidos ni permitidos «, según explicó la licenciada en nutrición.

En este punto debemos referirnos a una realidad a la que se enfrentan la mayoría de las personas, que es las dietas de moda. La mayoría de ellas basadas justamente en la restricción, en las que se prohíbe, por ejemplo, carbohidratos, y que según explicó la profesional, «estos son esenciales para la vida de una persona«. Por eso «hay que explicar a los pacientes que lo que se debe cambiar es la calidad del carbohidrato y no decir ‘esto no podés comer más’«.

En esa misma línea aclaró que esas indicaciones a «muchas personas le puede representar una vocecita en la cabeza que la lleva a restringirse y convivir con pensamientos intrusivos».

Si bien, como se explicó previamente este tipo de tratamientos es muy personal e individual la nutricionista fue consultada acerca de pautas generales que se puedan aplicar en torno a la conducta alimentaria. Allí aclaró que lo importante es «tener una alimentación variada».

Finalmente, Lange reflexionó sobre este tipo de casos y dijo: «Los trastornos de la conducta alimentaria no tienen una edad determinada no tienen un género específico, no son un capricho ni algo de la edad es más complejo y es importante recibir acompañamiento de profesionales«.

