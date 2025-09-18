RED APRENDE: FINALIZÓ LA CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE AULAS INCLUSIVAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este trayecto de formación contó con la participación de alrededor de 7000 docentes de los niveles Inicial, Primario y Secundario, y de la modalidad de Educación Especial. Estuvo a cargo de María José Borsani, quien tiene una amplia trayectoria en la temática de inclusión, se recibió en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El Ministerio de Educación de la Provincia, en el marco del Programa de Capacitación Docente Red Aprende, llevó a cabo este jueves el último encuentro sincrónico virtual sobre “Aulas Inclusivas”.

La subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk, acompañó el inicio de esta jornada de capacitación, junto al director de nivel de Educación Superior, Luis Monzón, las directoras de los niveles Inicial, Beatriz Izquierdo, y Primario, Natalia Hauptmann, y de la modalidad de Educación Especial, Ana María Candia. En la oportunidad, manifestó: “Llegar a esta instancia para nosotros es muy importante, porque trabajamos todo lo que tiene que ver con el aula inclusiva y recibimos de parte de los docentes palabras de agradecimientos”.

“A nosotros nos enriqueció mucho como ministerio esta capacitación, a cargo de María José, para poder seguir pensando esto, que como política educativa llevan adelante el gobernador (Leandro Zdero) y la ministra (Sofía Naidenoff), de incluir a todos los chicos en las aulas para que puedan aprender en las mismas condiciones y tener las mismas oportunidades”, señaló la subsecretaria.

Asimismo, Sanchuk destacó que “a través del formato virtual, pudimos llegar con esta capacitación a muchos docentes y que tengan la oportunidad de revisar en el video (alojado en el aula de ELE´ de la plataforma educativa) las indicaciones que dio la capacitadora, y los aportes hacia la construcción diaria, no sólo de los docentes que hacen a la Educación Especial, sino también a los docentes de escuelas comunes”.

Por su parte, la capacitadora María José Borsani insistió en la importancia de «recuperar el saber docente, que es mucho y amplio”, aplicando estrategias pedagógicas en las aulas chaqueñas «de contextos muy diversos».

Asimismo, la directora de Educación Especial, Ana María Candia, señaló que «el recorrido de esta capacitación permitió revisar prácticas áulicas tradicionales homogéneas, para dar un cambio genuino atendiendo a la diversidad». «Un paso que permitirá realizar nuevos recorridos en la práctica docente», afirmó. Consideró que «esto debe ser desde un lugar de respeto y del contexto de cada estudiante pero a la vez recuperando el saber docente como valor, para que todos puedan aprender en equidad».

