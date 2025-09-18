FUE ATRAPADO LLEVÁNDOSE LO AJENO: QUEDO DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El detenido habría inhabilitado la alarma de un auto para robar elementos de su interior.

Este medio día, agentes de la División Patrulla Preventiva abocados a cumplir con el Plan de Prevención Metropolitano recibieron un alerta del servicio de emergencias 911 sobre un robo en proceso sobre calle José Hernández al 500 aproximadamente.

Al estar cerca del lugar observan un forcejeo entre dos personas el cual una de ellas emprende huida siendo alcanzado por los efectivos a pocos metros del lugar. El hombre de 35 años tenía en su poder un celular Xiaomi Redmi, un celular Samsung S20, un radio portátil marca Baofeng y auricular con cable en funcionamiento.

Posteriormente se hizo presente una mujer de 43 años, quien informo que momentos antes el individuo había sustraído pertenencias de su auto, al cual había activado la alarma y cierre centralizado, por lo que presume que el aprehendido tuvo que haber utilizado algún artefacto para desactivarlo. Además reconoció el celular Samsung S20 como suyo.

Finalmente procedieron al secuestro de los elementos mencionados además de una moto Corven 110 cilindradas en la que se trasladaba el aprehendido. Solicitaron a la mujer que realizara la denuncia en la dependencia policial.

