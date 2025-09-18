BARCELONA VENCIÓ 2-1 A NEWCASTLE EN SU DEBUT EN LA CHAMPIONS LEAGUE
El conjunto de Hansi Flick se impuso en Inglaterra con dos goles de Marcus Rashford y arrancó con solidez su camino en la fase de grupos de la competencia.
El Barcelona inició la Champions League 2025/26 con un triunfo 2-1 frente a Newcastle en Inglaterra. Con Lamine Yamal ausente por molestias físicas, el protagonismo fue de Marcus Rashford, autor de los dos tantos del partido. El conjunto culé mostró solidez colectiva y se ilusiona con ser protagonista en esta nueva edición del torneo europeo.
Marcus Rashford abrió el marcador con un potente cabezazo a los 13 minutos del segundo tiempo y el delantero inglés volvió a aparecer a los 21 minutos con un verdadero golazo para sentenciar el 2-0 de un partido dónde el visitante fue superiori de principio a fin y se terminó llevando una victoria merecida por todo lo demostrado. Sobre el final del encuentro, Anthony Gordon descontó para el local pero no le alcanzó.
El conjunto dirigido por Hansi Flick no pudo contar con Lamine Yamal, quien quedó marginado por molestias físicas. Aun así, el equipo mostró autoridad y personalidad para dominar a los ingleses en St. James’ Park.
Marcus Rashford abrió el marcador para el conjunto culé a los 13 minutos del segundo tiempo con un tremendo cabezazo:
Lo que viene en la fase de grupos de la Champions League
Newcastle será visitante de Royale Union Saint-Gilloise.
Barcelona enfrentará al PSG en uno de los cruces más atractivos de la fase de grupos.
Con este arranque positivo, el Barça suma confianza y Marcus Rashford se consolida como una de las figuras del equipo y se ilusiona con seguir siendo importante dentro de una Institución que nuevamente se posiciona cómo uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.