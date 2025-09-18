Barcelona venció 2-1 a Newcastle en su debut en la Champions League

Marcus Rashford abrió el marcador con un potente cabezazo a los 13 minutos del segundo tiempo y el delantero inglés volvió a aparecer a los 21 minutos con un verdadero golazo para sentenciar el 2-0 de un partido dónde el visitante fue superiori de principio a fin y se terminó llevando una victoria merecida por todo lo demostrado. Sobre el final del encuentro, Anthony Gordon descontó para el local pero no le alcanzó.