FONTANA INTENTÓ LLEVARSE ELEMENTOS DE UN DOMICILIO, PERO FUE DEMORADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta tarde los uniformados de la primera Fontana intervinieron en el hecho en las 444 viviendas, para evitar que el supuesto autor logre su cometido.

Pasadas las 17 los efectivos se hicieron presentes en el lugar momento en el que observaron a un hombre que intentaba llevarse bienes de una vivienda y lo demoraron de inmediato.

Rápidamente el personal redujo a esta persona y lo trasladaron a la comisaria junto con un tubo de gas, dos frazadas y otras prendas de vestir.

Finalmente, el hombre de 37 años fue notificado de su aprehensión en una causa por “Supuesto Hurto”, en tanto que los elementos fueron devueltos al damnificado previo reconocimiento y acreditación de propiedad.

Relacionado