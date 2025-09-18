DETUVIERON A UN SUJETO Y RECUPERAN ELEMENTOS SUSTRAIDOS DE UNA OBRA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Agentes de la División Patrulla Preventiva intervinieron luego del aviso dado por la vecina del lugar.

Esta siesta en Rio de Oro al 2425, los agentes dependientes del Centro Multiagencial de Emergencias 911, circulaban por la zona y fueron demorados por una mujer, quien dio aviso que minutos antes un sujeto ingreso a la obra lindante y se llevó tres ventanas de aluminio.

De inmediato, iniciaron un patrullaje por las inmediaciones, donde en Cubells y Baruc dieron con el presunto autor de 37 años y con el recupero de los elementos sustraídos.

Posterior a ello, se trasladó al detenido hacia la Comisaría Cuarta Metropolitana donde se iniciaron las actuaciones judiciales por “Supuesto Encubrimiento”. Horas después el damnificado de 61 años radico la denuncia en la seccional jurisdiccional.-

