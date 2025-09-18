Por qué Russo dejó de contar con Kevin Zenón en Boca: los motivos de su ausencia en el equipo

Los números de Zenón tras el Mundial de Clubes

Argentinos Juniors: 29 minutos

Unión: 8 minutos

Huracán: 16 minutos

Racing: suplente

Independiente Rivadavia: suplente

Banfield: no convocado

Aldosivi: no convocado

Rosario Central: no convocado

Desde su llegada en 2023 a cambio de 3,2 millones de euros, Kevin Zenón disputó 72 partidos oficiales con la camiseta de Boca, en los que convirtió 10 goles y repartió 7 asistencias. Además, su rendimiento le permitió ser citado a la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque en el Xeneize todavía no logró consagrarse con títulos.