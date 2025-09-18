ATACO A SU AMIGA CON UN ARMA BLANCA ESTE MEDIODIA Y AHORA ESTA PRESO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Agentes del Servicio Externo de la Comisaría Cuarta y de las demás Comisarias de la Supervisión Zona II° Metropolitana, en la zona de Villa del Oeste, atraparon al presunto autor.

El hecho se registró a eso de las 13:10 por una presunta discusión, que desato el ataque del hombre de 49 años hacia la joven de 32, quien fue asistida y se encuentra fuera de peligro.

Hasta Fray Capelli al 1100, llego una patrulla de la Comisaría Cuarta Metropolitana junto a una ambulancia, ya que desde el Sistema de Emergencias 911 informaron un desorden con una persona lesionada con arma blanca.

En la entrevista con la damnificada de 32 años, los uniformados establecieron que esta se encontraba junto a un “amigo” de 49 años, quien tras una discusión la ataco por la espalda con una “chuza”, para luego darse a la fuga.

La mujer fue llevada al Hospital Perrando, donde le realizaron las curaciones por presentar «Herida Punzocortante En Hemitórax Dorsal Derecha Y En Tríceps Del Brazo Derecho / Consciente Y Estable».

A las 14:30, se dio inicio a Operativo propio a fines de proceder a la aprehensión del autor del hecho, constándose con colaboración del Servicio Externo de las Comisarias de la Supervisión Zona II° Metropolitana.

Posterior a ello, a las 15 en intersección de las calles Primero de Mayo y Padre Sena, procedieron a la individualización y conducción de sindicado autor de 49 años quien conforme lo ordenado por la Magistratura interviniente fue notificado de su detención en la causa “Supuestas Lesiones Con Arma”.

Se dio intervención al Medico Policial en turno. Trabajo en lugar del hecho personal del Gabinete Científico del Poder Judicial quienes incautaron un objeto punzante de material de hierro, de 85 cm; de largo aproximado, conocida vulgarmente como “CHUZA” haciéndose cargo dicho personal del mencionado secuestro por ser de interés.

Relacionado