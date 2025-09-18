PUERTO TIROL RECUPERAN UN ANIMAL SUSTRAÍDO EN ZONA RURAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la División Rural de Colonia Popular intervinieron en un hecho de abigeato ocurrido en el barrio Asentamiento Aborigen.

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la tarde, tras el llamado de una ciudadana que alertó a las autoridades y al sistema de emergencias 911 que, durante la noche anterior, personas desconocidas habían ingresado al corral de su padre y sustraído un animal porcino.

En el marco de las averiguaciones, vecinos de la zona manifestaron haber visto a un hombre ofrecer a la venta un animal similar en horas de la mañana. A partir de esa información, se realizaron rastrillajes en el barrio y los efectivos constataron que el sospechoso había abandonado al porcino en una vivienda deshabitada.

En el lugar, se verificó la presencia del animal, que fue secuestrado y puesto a resguardo. La causa quedó a disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental en turno, mientras continúan las tareas investigativas para dar con el responsable.

