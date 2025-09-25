RED APRENDE: DOCENTES DE 200 ESCUELAS SECUNDARIAS SE CAPACITAN PARA ACOMPAÑAR LAS TRAYECTORIAS DE LOS ESTUDIANTES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco del Programa de Capacitación Docente Red Aprende continuó esta semana el Curso “Programa de Aprendizaje Basado en Proyectos”, del que participan alrededor de 600 personas de los equipos directivos y de docentes de 200 escuelas secundarias de la provincia.

Este fue el tercer encuentro presencial de esta formación, que está a cargo de la Fundación Varkey Argentina, que tiene el objetivo de fortalecer la transformación de la Escuela Secundaria, brindando herramientas para acompañar a los estudiantes en sus trayectos formativos y en su proyecto de vida. Como en los últimos encuentros, esta propuesta se desarrolló en la sede de Sáenz Peña, en el Centro Cultural de esa localidad; y en Resistencia, en salón de la Reforma de la Facultad de Ingeniería de la UNNE.

En la oportunidad, en representación del Ministerio de Educación de la Provincia acompañó ambas jornadas, junto a demás funcionarios, la coordinadora de del Proyecto Especial de Escuelas Secundarias Mediadas por TIC, Liliana López, quien señaló: “Este camino que estamos llevando a cabo en conjunto, tiene la intención de revisar nuestras prácticas docentes, actualizar nuestras metodologías de enseñar, analizar la relación que tenemos con el conocimiento de darnos cuenta de que actualmente nuestros estudiantes no son los mismos que éramos nosotros”.

Al respecto, López dijo que “durante este trayecto y esta etapa de revisión de prácticas, pretendemos que, en conjunto, construyamos una nueva forma de enseñar y aprender”, por eso “esta capacitación de Aprendizaje Basado en Proyectos tiende a eso, a: replantearnos el aula, a poner al estudiante en el centro de este proceso y en conjunto, alumnos y docentes, ver las temáticas que a ellos les importan y los movilizan, para que a partir de ellas, los docentes sean líderes del aula, y puedan construir los aprendizajes”.

Por su parte, la directora académica de la Fundación Varkey, Natalia Rosón, señaló que “esta jornada está pensada por todo el equipo” y que “la idea es que los participantes del programa pasen a los equipos de las instituciones, con la idea de que después puedan llevarla esta impronta a sus escuelas para que los estudiantes sean los verdaderos protagonistas de sus aprendizajes. Nosotros estar muy abiertos y flexibles, a ver cuáles son realmente sus necesidades, como estudiantes, para ir dando respuesta a este nuevo mundo que nos trae muchos desafíos, a los docentes también, que fuimos formados en el siglo pasado, pero acá estamos con muchas ganas, con mucha pasión, afrontando estos desafíos”, aseguró Rosón.

María Esther Salerno, capacitadora de la Fundación Varkey, sostuvo, “es un gran desafío para nosotros este proyecto, estamos convencidos de que es sumamente importante estar actualizados permanentemente como docentes. Creemos que la metodología que se utiliza desde la fundación para compartir estas capacitaciones es fundamental para acercar al docente, para hacer vivenciar lo que significa que el alumno tenga un rol protagónico, brindarle las herramientas, compartir con ellos. Lo importante es generar estas comunidades de aprendizaje, donde todos nos nutrimos y podemos compartir experiencias y herramientas novedosas para implementar en el aula”.

“En este caso estamos trabajando con metodología activa, que es la Metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos, cuyo eje es la centralidad del alumno en la apropiación del aprendizaje, el desarrollo de las capacidades, la adquisición de los aprendizajes significativo. Donde el docente cumple un papel fundamental como facilitador, como acompañante o guía”, afirmó Salerno, “lo que hacemos en estas capacitaciones es generar un vínculo con los docentes, con una modalidad mixta: virtual y presencial”. “Es una capacitación dinámica, donde el docente participante no solo escucha a los capacitadores, sino que propone, crea y vivencia las herramientas que le estamos proponiendo llevar al aula”.

Este Programa de Aprendizaje Basado en Proyectos reúne a dos docentes y un directivo de 200 escuelas secundarias de distintos puntos de la provincia para brindar estrategias pedagógicas y herramientas de gestión en el marco de la transformación de la Escuela Secundaria.

