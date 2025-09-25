COLABORACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES EN EL 12° FESTIVAL DEL JINETE

La Municipalidad de Miraflores colaboró con el 12° Festival del Jinete, organizado por la agrupación «Los Jinetes de Miraflores». Este evento es un pilar importante para la comunidad, y la participación del ente gubernamental subrayó su compromiso con la cultura y las tradiciones de la región.

La municipalidad se encargó de varias acciones logísticas esenciales que aseguraron el buen desarrollo del festival. Entre estas acciones se incluyeron la colaboración con maquinarias para acondicionar el predio, pintura, colocación de luminarias led, camión regador durante toda la jornada.

Además de la logística, la municipalidad proporcionó los trofeos. La entrega de los mismos la realizó el Intendente Rafael Frias, parte del gabinete e integrantes de la comisión organizadora. Estos premios no solo reconocieron el talento y la dedicación de los jinetes participantes, sino que también incentivaron la participación y el entusiasmo por las tradiciones gauchas.