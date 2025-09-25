QUITILIPI SECUESTRAN MOTOPARTES Y MOTOCICLETAS DE UN TALLER MECANICO CLANDESTINO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los rodados se encontraban dispersados en un terreno baldío. A la mayoría le faltaban partes.

Intervino personal del COM de esa localidad, quienes tomaron el caso tras la denuncia de una mujer.

En el escrito la dama de 37 años, menciono que hace unos 8 meses entrego su moto y dinero en efectivo a un ciudadano, que presuntamente era mecánico, pero que desconocía donde tenía su taller y que paso con su motovehículo.

Por ello, los motoristas mediante consultas con informantes en horas de la siesta de hoy, lograron llegar hasta un terreno baldío, ubicado en López y Planes al 400, donde según vecinos funcionaba un taller de motos clandestino.

Dentro del predio hallaron varias motopartes dispersas, entre ellos partes de la motocicleta de la denunciante.

Tras incautar la totalidad de las motopartes, estos fueron llevados a la Comisaría Quitilipi a fin de dar inicio a las actuaciones para lograr establecer la procedencia y propiedad de cada una de ellas.-

