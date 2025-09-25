EL GOBIERNO RATIFICÓ QUE LAS RETENCIONES CERO PARA LA CARNE CONTINUARÁN HASTA EL 31 DE OCTUBRE

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este jueves que el esquema de retenciones cero para las exportaciones de carne bovina y aviar se mantendrá vigente hasta el 31 de octubre, sin cupos de exportación. La medida fue establecida mediante el Decreto 685/2025 y beneficiará tanto a grandes complejos exportadores como a pequeños productores del sector.

La aclaración oficial llegó en medio de la confusión generada por el agotamiento anticipado del cupo de USD 7.000 millones fijado para granos y oleaginosas a través del Decreto 682/2025, que incluyó a la soja y al maíz. En ese caso, la exención de retenciones finalizó el miércoles, antes de la fecha prevista, debido a que se alcanzó rápidamente el tope establecido.

En contraste, el beneficio impositivo para carnes no tiene cupo y regirá hasta fin de octubre, lo que garantiza que durante ese período no se aplicarán derechos de exportación. Desde la Casa Rosada destacaron que la medida busca sostener la competitividad del sector cárnico en un contexto de fuerte presión de los sectores productivos para reducir la carga impositiva sobre las ventas externas.