MÁS CERCA DE LA GENTE: EL INSTITUTO DE VIVIENDA REALIZÓ UN OPERATIVO INTEGRAL EN PUERTO TIROL
Durante la jornada, técnicos de las áreas Socioeconómica, Recupero de Fondos y Registro Notarial ofrecieron asesoramiento personalizado a las familias, con la presencia del intendente Humberto De Pompert. Entre los trámites más demandados se destacaron la regularización de viviendas, la cancelación de créditos, la escrituración de inmuebles y la actualización de datos.
El presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, subrayó que “estos operativos permiten estar cerca de la gente, resolver situaciones concretas y seguir avanzando en el compromiso de mejorar la calidad de vida de los chaqueños, un compromiso que mantenemos firme para llegar a cada rincón”.
Con estas acciones, el organismo reafirma su presencia territorial y su objetivo de acompañar a las familias chaqueñas en la consolidación de su derecho a la vivienda.