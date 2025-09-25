MÁS CERCA DE LA GENTE: EL INSTITUTO DE VIVIENDA REALIZÓ UN OPERATIVO INTEGRAL EN PUERTO TIROL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) llevó adelante un operativo territorial en el Centro Cultural de Puerto Tirol, donde los vecinos pudieron realizar trámites vinculados a sus viviendas adjudicadas.

Durante la jornada, técnicos de las áreas Socioeconómica, Recupero de Fondos y Registro Notarial ofrecieron asesoramiento personalizado a las familias, con la presencia del intendente Humberto De Pompert. Entre los trámites más demandados se destacaron la regularización de viviendas, la cancelación de créditos, la escrituración de inmuebles y la actualización de datos.

El presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, subrayó que “estos operativos permiten estar cerca de la gente, resolver situaciones concretas y seguir avanzando en el compromiso de mejorar la calidad de vida de los chaqueños, un compromiso que mantenemos firme para llegar a cada rincón”.

Con estas acciones, el organismo reafirma su presencia territorial y su objetivo de acompañar a las familias chaqueñas en la consolidación de su derecho a la vivienda.