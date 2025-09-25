PREFECTURA ACLARA QUE LA COSTA CHAQUEÑA NO POSEE BALNEARIOS HABILITADOS

La Prefectura de Barranqueras, teniendo en cuenta la temporada estival que se avecina, informa que la zona costera del Riacho Barranqueras y la costa de la provincia del Chaco sobre el rio Paraná no cuenta con áreas habilitadas como «balnearios».

En efecto, esta institución recomienda a los ciudadanos que deseen concurrir a la zona ribereña, que lo hagan evitando el ingreso a las aguas del citado afluente, advirtiendo que existen cartelerías ubicadas en puntos estratégicos con la inscripción «Prohibido bañarse».

Siguiendo con las recomendaciones, se hace hincapié además en las sugerencias hacia los navegantes, usuarios de embarcaciones propulsadas a motor y/o a remos, a saber:

Uso indefectible de chalecos salvavidas y disposición de elementos de seguridad a bordo.

Toda documentación a bordo propia del medio fluvial y de su timonel.

Prohibición de ingesta de bebidas alcohólicas al estar conduciendo una embarcación.

Antes de salir a navegar debe tener en cuenta las condiciones meteorológicas.

Tener precaución por arrastres de raigones.

No intentar cautivar animales silvestres.

Ante emergencias, se encuentran habilitados el Canal 16 (156,800 MHz escucha permanente) y la línea telefónica 106 (Emergencias Náuticas).