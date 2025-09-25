LA APA CONTINÚA CON EL OPERATIVO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DE DEFENSAS DEL GRAN RESISTENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Especialistas y técnicos de la Administración Provincial del Agua (APA) llevan adelante un amplio operativo en el sistema de defensas contra inundaciones del Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR). La tarea incluye el control y mantenimiento de obras de control, como las del canal de la Soberanía Nacional, la de la desembocadura del Río Negro y los terraplenes que componen el esquema defensivo.

Actualmente, el organismo provincial, a través de las áreas de Proyectos, Estudio Básico y la Secretaría Técnica, lleva adelante un “monitoreo y georreferenciación” en los terraplenes de defensa en la zona de Puerto Barranqueras, que comprende tareas de “relevamiento fotogramétrico” que se extenderá desde la Avenida Maipú hasta la Ruta 11.

Trabajo sistemático y planificado

“El objetivo de estos trabajos es controlar las cotas, analizar el estado de la defensa y del talud, y obtener información para planificar correcciones, a modo de mantenimiento sistemático y planificado, de acuerdo con los objetivos y acciones de la actual gestión del organismo”, apuntaron los técnicos.

Uso de tecnología avanzada

El proceso de monitoreo utiliza tecnología avanzada como drones y GPS GNSS. En el terreno, se marcan puntos conocidos, denominados puntos PAF, con cal para formar una cruz. Estos puntos sirven como referencia para que el dron, al volar, capture imágenes que permitan corregir las imágenes de la zona.

El área de trabajo se extiende a lo largo de 24 franjas de aproximadamente 1000 metros cada una, con un ancho de 100 metros. Con la información recopilada, se pueden determinar las cotas, realizar cortes de la defensa y definir secciones de la estructura. Este proyecto no solo facilita el control del estado actual de la defensa, sino que también sienta las bases para futuros trabajos de corrección y mantenimiento en la zona.

