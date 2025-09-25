ALERTA AUH: ANSES PAGA UN EXTRA DE $44.221, ¿A QUIÉNES LES CORRESPONDE?
En octubre, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo recibirán un aumento por movilidad y un grupo específico cobrará un plus adicional.
Octubre llega con novedades para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes no solo tendrán un aumento en sus ingresos, sino que también podrán acceder a un pago extra de hasta $44.221.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que este mes se aplicará un aumento del 1,88% en las asignaciones, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
De esta manera, los beneficiarios recibirán más dinero en su asignación mensual, pero además se suma un programa complementario que apunta a garantizar la alimentación, la salud y el desarrollo de los niños.
AUH: ¿De qué se trata el extra y a quiénes les corresponde?
El adicional corresponde al “Complemento Leche del Plan 1000 Días”, un beneficio mensual que busca asegurar la provisión de leche y otros alimentos esenciales para embarazadas y niños de hasta 3 años. Su objetivo es acompañar a las familias en una etapa clave del crecimiento, fortaleciendo la nutrición infantil y el cuidado de la salud materna.
Este refuerzo económico alcanzará en octubre un valor de $44.221 y se deposita automáticamente en la misma cuenta donde los beneficiarios cobran la AUH o la Asignación por Embarazo. No es necesario realizar ningún trámite adicional para recibirlo, ya que su implementación está vinculada directamente a los datos registrados en el sistema de ANSES.
Podrán acceder al pago las madres embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo y las familias que perciben la AUH y tienen hijos de hasta 3 años de edad.
Con la aplicación del aumento del 1,88%, oficializado a través de la resolución 317/2025 publicada en el Boletín Oficial, la AUH pasará a ser de $117.252 por hijo en casi todo el país. Para la zona patagónica, donde se aplica un diferencial por costo de vida, el monto ascenderá a $152.428 por hijo.
En los casos de AUH por hijo con discapacidad, los montos serán considerablemente más altos: $381.791 en el resto del país y $496.329 en la Patagonia. Sin embargo, es importante recordar que ANSES retiene el 20% de la prestación hasta que el titular presente la Libreta AUH, trámite indispensable para liberar el total acumulado.
Paso a paso para presentar la Libreta AUH
1. Ingresá a Mi ANSES
Accedé con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social desde anses.gob.ar.
2. Seleccioná “Hijos” > “Libreta AUH”
Verificá si los datos de salud, educación y vacunación están completos. Si falta información, generá el formulario.
3. Imprimí el formulario
Debe imprimirse en una sola hoja. Llevá el documento al centro de salud o escuela para que lo completen y firmen.
4. Sacá una foto del formulario completo
La imagen debe estar en formato JPG, pesar menos de 3 MB y mostrar las cuatro esquinas marcadas.
5. Subí la libreta a Mi ANSES
Volvé a ingresar, seleccioná “Subir Libreta AUH” y seguí los pasos. Vas a recibir una confirmación por correo.
¿Hasta cuándo se puede presentar?
Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre de 2025. Si no lo hacés, ANSES seguirá reteniendo el 20 % mensual y los titulares podrían perder otros complementos.