RECUPERAN CAMIONETA ROBADA TRAS UN VIOLENTO ASALTO EN UNA ESTANCIA DE GENERAL PINEDO

El vehículo estaba vinculado a un robo con arma de fuego y privación ilegítima de la libertad. También incautaron llaves sustraídas durante el hecho.

Tras un robo ocurrido en un establecimiento rural de Colonia Welber, en General Pinedo, efectivos de la División Investigaciones de Charata lograron recuperar una camioneta que había sido sustraída durante el hecho, en el marco de una causa por “Supuesto robo con arma de fuego y privación ilegítima de la libertad”.

El trabajo articulado con unidades investigativas del interior provincial y el envío de alertas a provincias vecinas como Santa Fe y Santiago del Estero fue clave para avanzar en la investigación. Ayer por la noche, alrededor de las 21:30, desde la Subcomisaría de Ataliva, de la provincia de Santa Fe, informaron que lograron encontrar la camioneta Toyota Conquest robada durante el asalto.

Además, en el lugar hallaron una llave de una Ford Ranger y dos manojos de llaves que pertenecían a las viviendas violentadas durante el robo.

El fiscal del Distrito 5, Dr. Soria, dispuso el secuestro del vehículo y la intervención de la División Criminalística para continuar con las diligencias. La causa sigue en etapa investigativa para identificar a los autores y dar con el resto de los elementos sustraídos.

