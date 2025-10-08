RESISTENCIA ALLANAMIENTO EN BARRIO LAS FLORES: SECUESTRAN ARMAS, MOTOS Y MARIHUANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La intervención fue encabezada por la Comisaría Octava con apoyo de varias unidades.

Lo que empezó como una investigación de rutina terminó con un violento episodio, el secuestro de armas, motos robadas y varias plantas de marihuana. Todo ocurrió este martes por la tarde noche, en una vivienda del barrio Las Flores, en la ciudad de Resistencia.

Efectivos de la Comisaría Octava patrullaban la zona cuando recibieron información sobre personas que estarían desarmando motocicletas en la intersección de las calles French y Combate Vuelta de Obligado. Al llegar, encontraron a dos jóvenes manipulando partes de motos en el patio de una casa.

Uno de ellos, al ver a los policías, corrió hacia el interior de la vivienda. A los pocos segundos salió con una escopeta de doble caño en la mano y apuntó directamente contra los agentes, quienes debieron resguardarse detrás de un móvil. Aprovechando ese momento, el joven escapó por los fondos de la propiedad.

El otro joven, de 17 años, fue demorado en el lugar y quedó a disposición de la Justicia de Menores. Según declaró una mujer que se presentó luego como la dueña de casa, el atacante sería su pareja.

Durante el procedimiento, se secuestró una escopeta calibre 16, dos motocicletas, una con un pedido de secuestro por robo, varias motopartes, una bicicleta de alta gama y siete plantas de marihuana ocultas en el fondo del terreno.

Personal especializado confirmó mediante prueba de campo que se trataba de cannabis sativa, por lo que se dio intervención a la Fiscalía Antidrogas, que ordenó el secuestro de la sustancia y la notificación a la propietaria por infracción a la Ley 23.737.

El adolescente fue notificado de su situación legal, mientras que la Fiscalía ordenó iniciar actuaciones bajo la causa de “Supuesto atentado y resistencia contra la autoridad”, además de librar la orden de aprehensión del prófugo, quien continúa siendo buscado.

