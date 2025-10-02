RECORRIDA INSTITUCIONAL STJ VISITÓ JUZGADOS DE PAZ Y FALTAS DE PLAZA, MACHAGAI Y QUITILIPI

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Emilia Valle, visitó los juzgados de paz y faltas de Presidencia de La Plaza, Machagai y Quitilipi. Fue en el marco de las recorridas que se realizan periódicamente con el objetivo de interiorizarse sobre propuestas y necesidades de las dependencias judiciales.

En Plaza fue recibida por la jueza María Laura Uribarri. En Machagai el juez Carlos Sánchez la acompañó a recorrer las instalaciones. En tanto que la jueza Cecilia Marinic le dio la bienvenida en Quitilipi. En todos los casos estuvieron acompañados por sus secretarios, secretarias y personal de las dependencias.