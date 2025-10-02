Polémica en Racing vs. River: ¿era roja para Maravilla Martínez?

Racing y River se miden este jueves en Rosario, en un clásico especial por los cuartos de final de la Copa Argentina, en busca de avanzar a semifinales donde espera Independiente Rivadavia de Mendoza, y que tuvo una importante polémica en el cierre de la primera mitad, protagonizada por Maravilla Martínez.

En el Gigante de Arroyito, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de TyC Sports, el «Millonario» lo ganaba 1-0 con el tanto de Maxi Salas, y cuando se iba la etapa inicial, el goleador le metió un codazo a Juan Portillo que lo dejó tumbado.

Mastrángelo solo amonestó al delantero de la «Academia», pese a lo fuerte del golpe. En Copa Argentina no hay VAR, por lo que la jugada no pudo ser revisada como para endurecer la sanción.

Se trata de un clásico con muchos condimentos, pero con el foco puesto en el conflicto que significó la salida de Maxi Salas del equipo de Avellaneda para jugar en el conjunto de Núñez donde es una de las piezas claves. Pero no es el único morbo que tendrá el encuentro, ya que en la «Academia» podría sumar minutos el ex Boca, Marcos Rojo.