Toribio Navarro, referente de la Mesa Coordinadora Nacional de los Jubilados y Pensionados e integrante de la Dirección del Centro de Jubilados de Transporte Público de Pasajeros del Chaco, en diálogo con CIUDAD TV alertó sobre los riesgos de las nuevas restricciones implementadas por el PAMI para el acceso gratuito a medicamentos.

“Las medidas del gobierno nacional con respecto a los medicamentos se profundizan, porque ya veníamos con problemas de obtención con el cercenamiento que nos hicieron hace unos meses, cuando nos sacaron el 100%. Teníamos el 100% de cinco a seis productos de alta complejidad y, desde ayer, los que ganan la mínima y los que no ganan la mínima tienen que hacer la gestión para obtener los remedios que necesitan”, advirtió.

Navarro planteó que lo “más grave de este proceso es que del 80% que teníamos de cobertura de muchos de los medicamentos bajó al 40%, por debajo de todas las obras sociales que tienen un 50%”. “Esto, con un agravante enorme, en el período actual de la gestión de Milei, los medicamentos de los jubilados aumentaron el 322%; por lo tanto, ese aumento incide enormemente en el salario de los jubilados. Es bastante imposible conseguir los medicamentos”, aseguró.

“Es una crisis humanitaria la que vienen sufriendo los jubilados, hay cinco 5.500.000 jubilados que hoy tienen que hacer la gestión para obtener el medicamento. En este marco, solamente a nivel nacional el 30%, de acuerdo a los estudios realizados, tiene medios de información, el resto no lo tiene”, detalló el referente de la mesa nacional.

En cuanto a la realidad local, señaló que en “el Chaco, tenemos 1.004 jubilados nacionales, el 78% cobra la mínima y el 52% vive en el interior”. “Tenemos un problema serio con los del interior porque nos faltan médicos especialistas. Se está debatiendo, tanto con el PAMI como con el Colegio Médico, cómo cubrir al menos una semana con cardiólogos, traumatólogos, dermatólogos, entre otros”, expuso.

Por otra parte, explicó que a partir de ahora “lo que va cubrir PAMI el 100% son los medicamentos para tratamiento de los afiliados por ley, oncológicos, oncohematológicos, oftalmológicos, diabetes, la hemofilia, VIH, hepatitis B y C, para trasplantes, trastornos hematopoyético, etc. Los otros medicamentos no tienen esa cobertura, algunos tienen entre el 50% y el 80%”.

Incluso para aquellos medicamentos “tienen que presentar el DNI, receta emitida por el médico de cabecera o el especialista con diagnóstico que origina la prestación en forma detallada por una codificación, una declaración jurada; si el afiliado requiere más de cuatro medicamentos, el formulario adicional firmado y sellado por su médica de cabecera o especialista”.

“Es muy difícil de complementar”, afirmó Navarro y puso en duda que los médicos de cabecera den abasto con la demanda ya que “en el Chaco, tenemos 52 a 53 jubilados en Resistencia y alrededor”. “Lamentablemente, somos los que estamos pagando el déficit cero que tanto habla el presidente y se vanagloria diciendo que no se va a modificar. El 32% del salario de los jubilados, en el período de diciembre a la fecha, lo hemos perdido y ahora estamos perdiendo la salud”, aseveró.

Analizó que el mismo escenario se vivió con Macri y este gobierno “viene a profundizarlo y para eso está sacando los mecanismos” y cuestionó que fueron “apoyados por los partidos tradicionales al otorgarle el DNU al presidente”.

Por último, adelantó que se “a nivel nacional junto con ATE, CTA, con parte de la CGT, se está haciendo una movida para resistir estas medidas de asesinato a los jubilados”.

“En esto, la sociedad tiene que participar porque está falta un debate sobre la Ley Previsional que necesita el país, que sea discutida. Acá se habla de quita de derechos que dan la Constitución y los acuerdos internacionales”, concluyó.