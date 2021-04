REAL MADRID VENCIÓ AL LIVERPOOL Y MANCHESTER CITY DERROTÓ AL DORTMUND POR LOS CUARTOS DE LA CHAMPIONS

Las ausencias de Sergio Ramos y Raphael Varane representaron los primeros inconvenientes del Real Madrid, en la previa del primer partido de los cuartos de final de la Champions League frente al Liverpool. Zinedine Zidane optó por Militao y Nacho para conformar la dupla central que tenía como principal objetivo desactivar el peligro que pudieran generar Mané, Salah o Diogo Jota.

El silencio del Alfredo Di Stéfano permitió escuchar a los protagonistas. La preocupación del entrenador del Merengue se amparaba en la presión constante de su rival y apostaba por los disparos de media distancia de Karim Benzema y Lucas Vázquez, mientras que Jürgen Klopp sólo daba señales en referencia a la velocidad del juego que debían imponer sus dirigidos.

A pesar de la paridad y de la falta de situaciones de riesgo, el conjunto de la Casa Blanca fue el que hizo los méritos para abrir el marcador a través de la sociedad que conformaban Vinicius Junior y Ferland Mendy por el sector izquierdo. La fórmula de Zizou estaba en el vértigo del brasileño y las proyecciones del francés.

Antes de llegar a la media hora se produjo lo esperado. Luego de un exquisito envío de Toni Kroos hacia el pecho de Vinicius, el delantero dominó con categoría y resolvió la acción con un disparo rasante que dejó fuera de escena a Alisson. Un golazo para que el Real Madrid obtenga la ventaja y alimente sus esperanzas de obtener el boleto hacia la siguiente fase.

La llama de la ilusión creció a los 36 minutos, cuando Marco Asensio extendió la diferencia al capitalizar un grosero error defensivo de Trent Alexander Arnold. El delantero aprovechó un rechazo hacia el centro y corrió hacia la red, vulnerando la resistencia de Alisson. El Merengue demostraba, una vez más, el significado de la palabra mística.

Sin embargo, en el complemento los de Zinedine Zidane salieron con una postura más austera y el Liverpool lo aprovechó. el ingreso de Thiago Alcántara en lugar de Naby Keita antes del descanso demostró el disgusto que tenía Klopp con la producción de su equipo. Y los gritos en el vestuario confirmaron los cambios en la mentalidad del elenco británico para la segunda parte. Así, cuando se reanudaron las acciones Salah se encontró con una pelota dentro del área de Thibaut Courtois y celebró el descuento para mantener la serie abierta.

Cuando parecía que se le empezaban a complicar las cosas al Real Madrid, Zidane envió una orden que fue determinante para volver a sacar una ventaja de dos goles. Retrasó unos metros a Benzema y envió a Vinicius de nueve. Así, después de un contragolpe que no prosperó por una mala decisión de Asensio, el brasileño festejó el 3 a 1 luego de recibir una gran asistencia de Luka Modric. El beso en el escudo de Vini culminó con la obra del mejor hombre de la noche.

El espectáculo terminó con un Merengue como dueño y amo de una pelota que no llegaba a la posesión de los Reds. Y cuando los de Klopp conseguían obtener balón, la numerosa línea defensiva del Real Madrid (por momentos hasta con 5 jugadores) atentaba contra las escasas ideas que podían gestar Wijnaldum o Xherdan Shaqiri. La Casa Blanca se quedó con la victoria por la inteligencia de su entrenador, la eficacia de su máxima figura y el sacrificio de un elenco que quiere volver a conquistar a Europa. Si bien la serie está abierta, los de Zidane dieron un gran paso hacia las semifinales del torneo más codiciado del continente.

MANCHESTER CITY-BORUSSIA DORTMUND

El duelo entre el Manchester City y el Borussia Dortmund estuvo a la altura de las circunstancias y con un alto nivel de juego el equipo inglés se quedó con el triunfo 2 a 1 en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Los primeros 15 minutos fueron de análisis entre ambos equipos. El local, lejos de desesperarse, apostó por su habitual libreto de tenencia aunque con menos verticalidad que lo usual, más atento a un posible error del adversario que a una acción de desequilibrio individual. Y este plan funcionó a la perfección.

A los 18 minutos Emre Can se equivocó en salida y le obsequió la pelota a Kevin de Bruyne, quien comandó un contragolpe perfecto ante un Borussia Dortmund completamente abierto. Phil Foden llegó al fondo por izquierda, lanzó un buscapié cruzado para Riyad Mahrez y éste, tras dominar incómodo, soltó atrás para que el belga defina todo con un derechazo potente en el área.

El resto de la primera parte careció de situaciones de gol, ya que el conjunto alemán no pudo acertar ninguno de sus contragolpes, pero defensa fue muy eficaz y no le permitió al City generar peligro. La única polémica fue cuando el árbitro rumano Ovidio Hategan cobró un supuesto penal de Emre Can, pero tras revisar la acción en el VAR vio que no había infracción y retrocedió en su decisión. Así, la etapa inicial terminó 1 a 0.

En el complemento, el Manchester City se apagó. El Borussia Bortmund le robó por momentos la pelota, le generó algunas situaciones y desnudó todas falencias. La tenencia eterna terminó siendo previsible y Guardiola mandó a la cancha a Gabriel Jesús para buscar algo más en ataque, aunque no le sirvió demasiado.

Sin explosión, el local se ahogó en su propio juego y apenas se acercó al arco contrario en algún contragolpe aislado. Todo eso fue aprovechado por el cuadro alemán que a falta de cinco para el final gritó el 1 a 1. Bellingham juntó hombres por izquierda y buscó a Haaland, quien de espaldas al arco (una función clave que el equipo inglés no usó nunca por carecer de un centrodelantero) filtró de primera un pase perfecto para que Marco Reus reciba de frente al arco y sacuda un disparo cruzado para desatar la locura.

Pareció que la igualdad era lo que necesitaba el cuadro celeste para despertarse e intentar atacar con mucha gente. Porque tras recibir el tanto, el local salió con todo en búsqueda de la victoria que consiguió en el minuto 89, gracias a un centro de derecha a izquierda de Kevin De Bruyne para el pique de Gundogan que dominó casi sobre la línea de fondo y llegó a soltar atrás para que Foden remate y estampe el 2 a 1 final.

De esta manera, la llave quedó abierta de cara a la revancha del 14 de abril ya que el Borussia Dortmund sabe que alcanzará las semifinales ganando apenas 1 a 0, mientras que el City con un empate obtendrá el boleto.

