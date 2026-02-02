RÁPIDO ACCIONAR POLICIAL PERMITIÓ LA CAPTURA DE LOS SOSPECHOSOS DE UN HOMICIDIO Y EL SECUESTRO DEL ARMA

En un operativo cerrojo desplegado con celeridad y precisión, efectivos de la Comisaría Machagai, junto al Grupo Motorizado y personal del Servicio Externo, lograron detener a dos sospechosos vinculados a un grave hecho de sangre ocurrido en la Chacra 21, donde un joven resultó herido con un disparo en el rostro.

Este sábado a las 22:57, ingresó de urgencia al nosocomio local Mauro Alexis Vera de 28 años, con una herida de arma de fuego en la cara. Debido a la gravedad, fue trasladado al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, donde el parte médico confirmó su estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica y múltiples perdigones alojados en la hemicara derecha.

Testigos señalaron que la víctima había mantenido una discusión con tres individuos conocidos en la zona. Con la información recabada, la policía montó un operativo cerrojo en la barriada, contando además con el apoyo de la Comisaría Colonia Aborigen. Gracias al rápido despliegue, cerca de las 2, fueron conducidos un joven de 21 y otro de 26 años, sindicados como autores del ataque.

Posteriormente, en recorridas por los lugares frecuentados por los sospechosos, se halló el arma utilizada: una escopeta casera compuesta por dos tubos de metal, uno de ellos envuelto en goma de caucho, escondida en una zanja cercana al sitio del hecho.

El gabinete científico del Poder Judicial, realizó dermotest a los detenidos. Conforme lo dispuesto por el fiscal en turno, ambos fueron notificados de su aprehensión en la causa “supuesto homicidio en grado de tentativa”.

Relacionado